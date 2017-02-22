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22 февраля 2017 г.

Как необычно и ярко встретили масленичный «Заигрыш» студенты СтГАУ

Второй день масленичного гулянья – Заигрыш, как и положено, с шутками и ароматными вкусными блинами отметили в  Ставропольском аграрном университете. На площадке возле здания вуза – надутая красная матрешка и самовар. Веселые студенты в костюмах русских народных сказок, коробейников, чашек с синей гжельской росписью. Иностранные студенты тоже с удовольтсвием познавали русские традиции и сами пели частушки и угощали щербетом.

Не обошлось и без соревновательной части. В большом разнообразии номинаций выявляли самых-самых. Самая большая стопка блинов – два метра двадцать сантиметров у факультетов агробиологии и земельных ресурсов, экологии и ландшафтной архитектуры. Самые сильные парни, лихо перетягивающие канат - студенты механизации сельского хозяйства. Лучший коробейник – иностранный студент – с социально-культурного сервиса и туризма. А лучшую Масленицу, которую даже жалко жечь, сделали студенты электроэнергетического факультета, внеся свою лепту – разноцветные лампочки изнутри чучела.

Для жюри - деканов своих факультетов и проректора по учебной и воспитательной работе каждый из факультетов готовил что-то особенное. Имбирные пряники студентов с технологического менеджмента, мандариновая матрешка экономического факультета...

По традиции так красочно и насыщенно проходит вся неделя Масленицы в аграрном. «Лакомка» – среда, «Разгульный четверток», пятничные «Тёщины вечерки»,  «Золовкины посиделки», а в воскресенье, как принято перед Великим постом, все должны попросить прощения у  ближних.

П. ГРИН
http://www.stapravda.ru/20170222/kak_neobychno_i_yarko_vstretili_maslenichnyy_zaigrysh_studenty_s_100846.html
Фотография к статье Как необычно и ярко встретили масленичный «Заигрыш» студенты СтГАУ
Масленичные гулянья в СтГАУ
Масленичные гулянья в СтГАУ
Фото:пресс-служба Ставропольского государственного аграрного университета
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