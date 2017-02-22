Григорий Федюков прошел, прополз, продрался сквозь жестокие бои Великой Отечественной

Уроженца села Спасского Бурлацкого района (сейчас – Благодарненский) Григория Федюкова призвали на фронт в зрелом возрасте, в тридцать пять лет, тяжелой осенью сорок первого года. Прошел, прополз, продрался сквозь жестокие бои сержант 91-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 51-й дивизии до самого Берлина, где все же настигла беда. Вернулся победитель домой на костылях, маялся ногами всю жизнь.

Фронтовики – немногословные люди, редко и мало рассказывают о пережитом. Приходится по крупицам искать, что и как было, за что, например, Григорий Фёдорович в сорок третьем получил свою первую награду – медаль «За отвагу». Сухие строки наградных листов не могут передать, что чувствовал наводчик орудия Федюков, когда под сплошным обстрелом гитлеровцев уничтожил танк и бронетранспортер и «вбил» в смоленскую землю расчет крупнокалиберного пулемета. Благодаря умению артиллериста наша пехота поднялась в атаку и освободила село Болтутино.

В апреле сорок четвертого в бою под деревней Заозерье Ленинградской области Григорий Фёдорович вновь отличился: поддерживая своим огнем нашу пехоту, идущую на штурм, расколошматил вдребезги немецкий блиндаж и утихомирил пулемет. Немецкая пехота разбежалась, и Заозерье взяли с наименьшими потерями. Представляли сержанта Федюкова к ордену Красной Звезды, но вручили еще одну медаль «За отвагу».

В середине июня сорок четвертого года на участок обороны, который держала батарея, где воевал Федюков, выдвинулось до батальона немцев при поддержке трех танков. Наводчик Федюков расстрелял первую цепь пехотинцев, враг откатился за высотку. Через время фашисты вновь пошли в атаку. Артиллерист перенес огонь на танки и вывел из строя один из них. Немец тоже не дремал, снаряд из другого танка лег рядом с орудием Федюкова. Расчет уцелел, а пушку заклинило. Вражеская пехота совсем рядом, рукой подать, метров пятьдесят до серых мундиров. Григорий Федюков залег за покалеченным орудием и огнем из пулемета «успокоил» пятнадцать фрицев. Атака на наши позиции захлебнулась, гитлеровцы отступили. Командир снова представил Федюкова к Красной Звезде, но в высших инстанциях «перерешили», наградили орденом Славы III степени.

Славный путь прошел наш земляк. Его правнук Станислав Камаристый чтит память фронтовика и решил стать профессиональным военным. Он курсант военного вуза, в прошлом году 7 ноября маршировал по Красной площади вместе с курсантами своего вуза.

http://www.stapravda.ru/20170222/grigoriy_fedyukov_proshel_propolz_prodralsya_skvoz_zhestokie_boi_100828.html