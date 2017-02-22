Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
22 февраля 2017 г.
«Листа наградного сухая строка…» / «Ставропольская правда» от 22 февраля 2017 г.

Григорий Федюков прошел, прополз, продрался сквозь жестокие бои Великой Отечественной

Григорий Федюков

Уроженца села Спасского Бурлацкого района (сейчас – Благодарненский) Григория Федюкова призвали на фронт в зрелом возрасте, в тридцать пять лет, тяжелой осенью сорок первого года. Прошел, прополз, продрался сквозь жестокие бои сержант 91-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 51-й дивизии до самого Берлина, где все же настигла беда. Вернулся победитель домой на костылях, маялся ногами всю жизнь.

Фронтовики – немногословные люди, редко и мало рассказывают о пережитом. Приходится по крупицам искать, что и как было, за что, например, Григорий Фёдорович в сорок третьем получил свою первую награду – медаль «За отвагу». Сухие строки наградных листов не могут передать, что чувствовал наводчик орудия Федюков, когда под сплошным обстрелом гитлеровцев уничтожил танк и бронетранспортер и «вбил» в смоленскую землю расчет крупнокалиберного пулемета. Благодаря умению артиллериста наша пехота поднялась в атаку и освободила село Болтутино.

В апреле сорок четвертого в бою под деревней Заозерье Ленинградской области Григорий Фёдорович вновь отличился: поддерживая своим огнем нашу пехоту, идущую на штурм, расколошматил вдребезги немецкий блиндаж и утихомирил пулемет. Немецкая пехота разбежалась, и Заозерье взяли с наименьшими потерями. Представляли сержанта Федюкова к ордену Красной Звезды, но вручили еще одну медаль «За отвагу».

В середине июня сорок четвертого года на участок обороны, который держала батарея, где воевал Федюков, выдвинулось до батальона немцев при поддержке трех танков. Наводчик Федюков расстрелял первую цепь пехотинцев, враг откатился за высотку. Через время фашисты вновь пошли в атаку. Артиллерист перенес огонь на танки и вывел из строя один из них. Немец тоже не дремал, снаряд из другого танка лег рядом с орудием Федюкова. Расчет уцелел, а пушку заклинило. Вражеская пехота совсем рядом, рукой подать, метров пятьдесят до серых мундиров. Григорий Федюков залег за покалеченным орудием и огнем из пулемета «успокоил» пятнадцать фрицев. Атака на наши позиции захлебнулась, гитлеровцы отступили. Командир снова представил Федюкова к Красной Звезде, но в высших инстанциях «перерешили», наградили орденом Славы III степени.

Славный путь прошел наш земляк. Его правнук Станислав Камаристый чтит память фронтовика и решил стать профессиональным военным. Он курсант военного вуза, в прошлом году 7 ноября маршировал по Красной площади вместе с курсантами своего вуза.

Сергей СКРИПАЛЬ
http://www.stapravda.ru/20170222/grigoriy_fedyukov_proshel_propolz_prodralsya_skvoz_zhestokie_boi_100828.html
Воспоминания о Великой Отечественной войне (ссылки по теме)
Ольга Маслова. Марш-бросок связистки из Кисловодска с косой до пояса
Член экипажа легендарной подлодки С-13 Михаил Коробейник живет в Буденновске
Василий Литвинов из села Джалга воевал на колхозной полуторке, с ней вернулся домой в 1945 году
Ветерану Великой Отечественной войны Сергею Ковалеву исполнилось 90 лет
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – 75 лет назад
Военный путь Ивана Башкатова и его братьев
Николай Лапшин и Алексей Ваврентюк – просто солдаты Победы
Форсирование Днепра глазами солдата Великой Отечественной войны Петра Помазана
Как это было: Великая Отечественная война для жителей Красноуральска
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Общество
Григорий Федюков прошел, прополз, продрался сквозь жестокие бои Великой Отечественной
На Ставрополье 35 тысяч ветеранов боевых действий освобождены от транспортного налога
Как не отравиться магазинными блинами
Ставропольскому краю выделили миллионы на покупку жилья детям-сиротам
УМНИКи, победители научной конференции, получили награды в Ставрополе
Благодарненский район
Получить «дальневосточный гектар» одним из первых на Ставрополье смог житель Благодарного
Директор стадиона в Благодарном устроил себя на две полставки, работая ещё и контролёром
В Благодарненском районе мужчина украл 200 железных кольев
Жителю Ставрополья вернули 75 из 106 украденных овец
Птицекрад осужден в Благодарненском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!