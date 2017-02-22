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22 февраля 2017 г.

«Единая Россия» объявляет конкурс эко-фоторабот

В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» объявляется конкурс фотографий «Крепкая семья и Экология», посвященный Году экологии. Главная цель – привлечение внимания семей к сохранению экологической культуры в стране, участию в проектах и акциях экологической направленности, популяризация и развитие экологического мышления. Участники конкурса делают фотографии, отвечающие названным темам и отмечают их в приложении Инстаграм под хэштегом #экосемья2017. Итоги и награждение в декабре 2017 года.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20170222/edinaya_rossiya_obyavlyaet_konkurs_ekofotorabot_100840.html
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