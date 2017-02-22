Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
22 февраля 2017 г.

Cерийного парфюмерного вора поймали в Невинномысске

Дерзкого парфюмерного вора поймали в Невинномысске. Средь бела дня он пытался украсть дорогой одеколон в одном из магазинов. Подозреваемого задержали и препроводили в городской отдел полиции. Немногим позже, в ходе сбора информации участковый уполномоченный установил, что днем ранее злоумышленник в том же магазине уже украл три упаковки дорогого мужского парфюма.

Как рассказали в отделе МВД России по Невинномысску, по факту кражи и покушения на кражу возбуждены уголовные дела. И такая еще деталь: любитель дармовых одеколонов ранее неоднократно был судим, в том числе за кражи.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170222/ceriynogo_parfyumernogo_vora_poymali_v_nevinnomysske_100857.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Происшествия
Cерийного парфюмерного вора поймали в Невинномысске
Вор похитил в магазине спорттоваров Невинномысска обувь на 12 тысяч рублей
Пассажирка в Ставрополе сломала плечо из-за водителя-лихача
Водитель маршрутного такси в Ставрополе на пешеходном переходе сбил пешехода
Житель Невинномысска незаконно хранил оружие, порох и патроны на даче
Невинномысск
Патриотические песни исполняли конкурсанты «Солдатского конверта-2017» в Невинномысске
Масштабный молодежный фестиваль «Мы – будущее страны!» прошел в Невинномысске
Управленческая команда Ставрополья приступила к работе в Фонде развития моногородов
12 жителей Невинномысска озвучили свои проблемы на приеме председателя Думы города
Пьяного угонщика автомобиля задержали в Невинномысске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!