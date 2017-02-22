Cерийного парфюмерного вора поймали в Невинномысске

Дерзкого парфюмерного вора поймали в Невинномысске. Средь бела дня он пытался украсть дорогой одеколон в одном из магазинов. Подозреваемого задержали и препроводили в городской отдел полиции. Немногим позже, в ходе сбора информации участковый уполномоченный установил, что днем ранее злоумышленник в том же магазине уже украл три упаковки дорогого мужского парфюма.

Как рассказали в отделе МВД России по Невинномысску, по факту кражи и покушения на кражу возбуждены уголовные дела. И такая еще деталь: любитель дармовых одеколонов ранее неоднократно был судим, в том числе за кражи.

http://www.stapravda.ru/20170222/ceriynogo_parfyumernogo_vora_poymali_v_nevinnomysske_100857.html