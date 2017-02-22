Армейская закалка пригодилась следователю Якову Карпелю

Яков Карпель нынче служит следователем в Промышленном следственном отделе краевого управления СКР. Он молод, совсем еще молод, но в его активе расследование нескольких сложнейших уголовных дел, о которых, впрочем, мы поговорим в другой раз.

Нынче разговор о том, что следователю Карпелю дала воинская служба. Яков не скрывает, что в армию тянула не столько романтика, сколько понимание того, что при дальнейшем выборе профессии это пригодится при трудоустройстве, например, на госслужбу. И в такой откровенности он весь. Многие сегодняшние молодые специалисты рвутся в армию именно с этой целью (может, это и неплохо), прикрываясь громкими словами, что есть такая профессия, а вот это сплошное лукавство.

– Помню, – говорит Яков, – как каждый из нас ждал присяги: должны были приехать родственники, любимые девушки, друзья, в этот день командование предоставляло нам два увольнительных дня и можно было погулять по городу воинской славы Волгограду вместе с родными. Перед присягой мы волновались: не хотелось ударить в грязь лицом, наше командование делало упор на тренировки строевым шагом, так как не у многих это получалось.

Еще вспоминаются первые шаги, когда учили обращаться с оружием, поездки на стрельбы...

А потом бывший студент юрфака, а ныне рядовой Карпель продолжил службу в Невинномысске.

– В войсковых частях, в которых я служил, – говорит он, – командиры строго следили за уставными взаимоотношениями. Так называемой дедовщины не было, возможно, из-за небольшого срока службы или из-за общей дисциплинированности солдат и постоянных задач, которые ставили и ставили перед нами командиры взводов.

Многим из нас служба в армии показалась интересной. Плюс ко всему мы жили неплохо. Ведь на обустройство воинских частей и обеспечение солдат выделяются немалые средства. Так, к примеру, в воинской части в Невинномысске во время моей службы сделали капитальный ремонт, у нас был хороший спортзал, удобные комнаты для проживания. В период службы многие ребята приобрели новые профессии, стали монтажниками, электриками, мотористами, связистами… И знаете, нас настойчиво звали продолжить военную карьеру. Командование части неоднократно предлагало получить высшее военное образование, стать офицером. Мне и многим моим сослуживцам до сих пор предлагают пойти на службу по контракту в различных воинских частях. Это, кстати сказать, верная гарантия того, что ты не станешь безработным.

И хотя Якову нравилась армия, все же он хотел вернуться к юриспруденции. Что и произошло. И получается у него в профессии, отметили в краевом управлении СКР, неплохо. А самый главный армейский урок Яков Карпель сформулировал так:

– Служба в армии закаляет. Именно это позволяет мне принимать ответственные и очень непростые решения в следственной работе.

http://www.stapravda.ru/20170222/armeyskaya_zakalka_prigodilas_sledovatelyu_yakovu_karpelyu_100793.html