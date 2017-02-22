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22 февраля 2017 г.

4 кг украшений пыталась незаконно провезти из Стамбула в Ставрополь жительница КЧР

Во время таможенного оформления международного авиарейса «Стамбул – Ставрополь» таможенники Ставропольского таможенного поста, сообщила пресс-служба Минераловодской таможни, пресекли попытку незаконного провоза ювелирных изделий. Пытаясь утаить более  четырех килограммов украшений, пассажирка спрятала драгоценности в одежде. Нарушительница не скрывала, что в багаже были личные вещи, приданое на свадьбу сына и более четырех  килограммов украшений (серьги, перстни, кольца, браслеты, цепочки -  всего 248 наименований), которые предназначались для перепродажи. Их стоимость – 2 600 долларов. Товарных чеков на покупку изделий у женщины не было. Почему прятала ювелирные изделия от таможенников, женщина не смогла объяснить. Как и то, почему — хотя не первый раз пересекает границу – никогда не знакомилась с таможенными требованиями и не знала о необходимости декларирования товаров.

Товар изъят и отправлен на экспертизу. В отношении жительницы Карачаево-Черкесской Республики возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров. Ей грозит штраф либо конфискация предметов административного правонарушения. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170222/4_kg_ukrasheniy_pytalas_nezakonno_provezti_iz_stambula_v_stavrop_100815.html
Фотография к статье 4 кг украшений пыталась незаконно провезти из Стамбула в Ставрополь жительница КЧР

Фото:пресс-служба Минераловодской таможни
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4 кг украшений пыталась незаконно провезти из Стамбула в Ставрополь жительница КЧР
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