4 кг украшений пыталась незаконно провезти из Стамбула в Ставрополь жительница КЧР

Во время таможенного оформления международного авиарейса «Стамбул – Ставрополь» таможенники Ставропольского таможенного поста, сообщила пресс-служба Минераловодской таможни, пресекли попытку незаконного провоза ювелирных изделий. Пытаясь утаить более четырех килограммов украшений, пассажирка спрятала драгоценности в одежде. Нарушительница не скрывала, что в багаже были личные вещи, приданое на свадьбу сына и более четырех килограммов украшений (серьги, перстни, кольца, браслеты, цепочки - всего 248 наименований), которые предназначались для перепродажи. Их стоимость – 2 600 долларов. Товарных чеков на покупку изделий у женщины не было. Почему прятала ювелирные изделия от таможенников, женщина не смогла объяснить. Как и то, почему — хотя не первый раз пересекает границу – никогда не знакомилась с таможенными требованиями и не знала о необходимости декларирования товаров.

Товар изъят и отправлен на экспертизу. В отношении жительницы Карачаево-Черкесской Республики возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование, либо недостоверное декларирование товаров. Ей грозит штраф либо конфискация предметов административного правонарушения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170222/4_kg_ukrasheniy_pytalas_nezakonno_provezti_iz_stambula_v_stavrop_100815.html