Власти Ставрополья берут на контроль трудоустройство выпускников

Состоялось заседание краевого постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое открыл и вел губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Обсуждалось совершенствование работы по предупреждению экстремизма в молодёжной среде. Как считает В. Владимиров, одним из факторов, снижающих у молодых иммунитет от деструктивной идеологии, стал недостаток уверенности в завтрашнем дне, в возможности найти работу по специальности. Задача власти, как подчеркнул губернатор, придать им эту уверенность, сделать их будущее понятным. Для этого надо укреплять взаимодействие между предприятиями и учебными заведениями. Правительство края активно участвует в заключении договоров между учебными заведениями и возможными работодателями. Уже подписано около семи тысяч таких документов. Но этого недостаточно, убежден глава региона. Условие о приеме на работу выпускников краевых высших и средних учебных заведений должно стать обязательным в соглашениях, которые заключают правительство края и предприятия, действующие на Ставрополье.

Другие вопросы, сообщает пресс-служба губернатора, также были рассмотрены на заседании координационного совещания. В нем участвовали руководители территориальных управлений федеральных структур, правоохранительных и силовых ведомств, члены краевого правительства.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/vlasti_stavropolya_berut_na_kontrol_trudoustroystvo_vypusknikov_100813.html