Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
21 февраля 2017 г.
«Ритмы реального мира» / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

В Ставрополе откроется выставка фоторабот Михаила Васильева

Так называется выставка, открывающаяся в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. Она представляет более 100 работ Михаила Васильева, члена Союза фотохудожников России. Экспозиция посвящается предстоящему юбилею – 240-летию краевой столицы. Выставка М. Васильева продолжает цикл «Фотосессия», осуществляемый музеем с региональным отделением Союза фотохудожников России. М. Васильев – лауреат различных фотопроектов и фотоконкурсов, в том числе краевых – Fotofact, «Инженерия», «Родной край в объективе»… С увлечением фотографирует он любимый город – городские пейзажи, природу, его повседневную жизнь. Его стиль – объективная реальность в жанре арт-фотографии.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/v_stavropole_otkroetsya_vystavka_fotorabot_mikhaila_vasileva_100763.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Музеи
В Ставрополе откроется выставка фоторабот Михаила Васильева
День влюбленных в творчество Шаляпина провели в музее Кисловодска
Выставка «Выполняя воинский долг» памяти воинов-афганцев открылась в Ставрополе
В Невинномысске школьники встретились с воинами-интернационалистами
«Горизонты Юрия Бударина» представлены в изомузее Ставрополя
Ставрополь
Ансамбли «Ставрополье» и «Родник» вместе выступят в театре драмы им. М.Ю. Лермонтова
Кадеты и сотрудники СКР соревновались в разных видах спорта в Ставрополе
Лучшим руководителем студенческих СМИ стала студентка СтГАУ
Почему аэропорт Ставрополь имеет нулевую прибыль
Выставку Эдуарда Корниенко в кадетской школе Ставрополя посмотрел тысячный посетитель

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!