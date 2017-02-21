В Ставрополе откроется выставка фоторабот Михаила Васильева

«Ритмы реального мира» / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

Так называется выставка, открывающаяся в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. Она представляет более 100 работ Михаила Васильева, члена Союза фотохудожников России. Экспозиция посвящается предстоящему юбилею – 240-летию краевой столицы. Выставка М. Васильева продолжает цикл «Фотосессия», осуществляемый музеем с региональным отделением Союза фотохудожников России. М. Васильев – лауреат различных фотопроектов и фотоконкурсов, в том числе краевых – Fotofact, «Инженерия», «Родной край в объективе»… С увлечением фотографирует он любимый город – городские пейзажи, природу, его повседневную жизнь. Его стиль – объективная реальность в жанре арт-фотографии.

http://www.stapravda.ru/20170221/v_stavropole_otkroetsya_vystavka_fotorabot_mikhaila_vasileva_100763.html