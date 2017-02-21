В Ставрополе «Лада Гранта» сбила 78-летнего пенсионера

20 февраля в 14 часов водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь по автодороге «Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская» сбил пешехода, который двигался по проезжей части попутно, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 78-летнего пенсионера отвезли в больницу. За рулем находился 22-летний житель Ставрополя

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/v_stavropole_lada_granta_sbila_78letnego_pensionera_100802.html