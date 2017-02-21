В пятигорском кафедральном соборе открылась выставка молодых художников
В Пятигорске, в молодежном центре Спасского кафедрального собора открылась выставка молодых художников «Палитра добрых чувств». На суд зрителей они представили более 70 произведений живописи, скульптуры, графики, а также декоративно-прикладного искусства. В своих работах молодые художники затрагивают вечные темы: жизни, дружбы, любви к Родине, дому и семье. Нашли отражение в их творчестве библейские сюжеты.
Организовали вернисаж объединение «Юг-арт» совместно с Пятигорской и Черкесской епархией. На церемонии открытия выступили председатель Ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин, министр культуры СК Татьяна Лихачева, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Они отметили значимость того, что молодых авторов волнуют нравственные вопросы.