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21 февраля 2017 г.

В пятигорском кафедральном соборе открылась выставка молодых художников

В Пятигорске, в молодежном центре Спасского кафедрального собора открылась выставка молодых художников «Палитра добрых чувств». На суд зрителей они представили более 70 произведений живописи, скульптуры, графики, а также декоративно-прикладного искусства. В своих работах молодые художники затрагивают вечные темы: жизни, дружбы, любви к Родине, дому и семье. Нашли отражение в их творчестве библейские сюжеты.

Организовали вернисаж объединение «Юг-арт» совместно с Пятигорской и Черкесской епархией. На церемонии открытия выступили председатель Ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин, министр культуры СК Татьяна Лихачева, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Они отметили значимость того, что молодых авторов волнуют нравственные вопросы.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170221/v_pyatigorskom_kafedralnom_sobore_otkrylas_vystavka_molodykh_khu_100718.html
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