В Кисловодске на горе «Красное Солнышко» кормили солдатской кашей
Жители и гости Кисловодска приняли участие в походе по Национальному парку «Кисловодский», посвященном Дню защитника Отечества. Мероприятие завершилось на смотровой площадке «Красное Солнышко».
Перед стартом на Лермонтовской площадке с приветственным словом к собравшимся обратился глава города-курорта Александр Курбатов.
– Я благодарен всем, кто откликнулся на призыв принять участие в акции, отдать дань уважения нашим ветеранам и Вооруженным силам. Важно, чтобы мы чувствовали себя единым народом и понимали, что именно от наших усилий, от нашего настроения, от наших поступков очень многое зависит.
Приветствовал участников и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Труфанов:
– Я рад, что эта замечательная акция посвящена защитникам Родины. Молодое поколение, я вам завидую! С удовольствием бы к вам присоединился, но возраст мне говорит «стоп».
На площадке «Красное Солнышко» участников восхождения ждала полевая кухня с солдатской кашей.