В Кисловодске на горе «Красное Солнышко» кормили солдатской кашей

Солдатская каша на Красном Солнышке / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

Жители и гости Кисловодска приняли участие в походе по Национальному парку «Кисловодский», посвященном Дню защитника Отечества. Мероприятие завершилось на смотровой площадке «Красное Солнышко».

Перед стартом на Лермонтовской площадке с приветственным словом к собравшимся обратился глава города-курорта Александр Курбатов.

– Я благодарен всем, кто откликнулся на призыв принять участие в акции, отдать дань уважения нашим ветеранам и Вооруженным силам. Важно, чтобы мы чувствовали себя единым народом и понимали, что именно от наших усилий, от нашего настроения, от наших поступков очень многое зависит.

Приветствовал участников и ветеран Великой Отечественной войны Леонид Труфанов:

– Я рад, что эта замечательная акция посвящена защитникам Родины. Молодое поколение, я вам завидую! С удовольствием бы к вам присоединился, но возраст мне говорит «стоп».

На площадке «Красное Солнышко» участников восхождения ждала полевая кухня с солдатской кашей.

http://www.stapravda.ru/20170221/v_kislovodske_na_gore_krasnoe_solnyshko_kormili_soldatskoy_kashe_100724.html