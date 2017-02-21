В Кировском районе задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика

Утром 20 февраля в Кировском районе местный житель сообщил в правоохранительные органы, что его 12-летний сын накануне ушел из дома и до сих пор не вернулся. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «убийство». Было установлено, что перед исчезновением мальчик общался с родственником – братом матери, 1992 года рождения. Его нашли. Сначала молодой человек рассказал следователю, что до вечера 19 февраля племянник был с ним, но потом пошел домой, и больше он его не видел. Позже парень стал путаться в показаниях и в итоге признался, что, будучи пьяным, надругался над мальчиком и задушил его. Злодей показал место, где спрятал тело ребенка, и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Сейчас подозреваемый задержан, рассказали в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/v_kirovskom_rayone_zaderzhan_podozrevaemyy_v_ubiystve_12letnego__100788.html