В Изобильненском районе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

20 февраля в 19 часов на 291-м километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомашины «Лада Калина» не выдержал безопасную дистанцию от движущегося впереди «КамАЗа» и столкнулся с ним, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. На месте умер 59-летний водитель легковушки, житель села Московского. А у «КамАЗа» были технические неисправности – не работали внешние световые приборы, изменения были внесены в конструкцию автомашины, с ними эксплуатация запрещена.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/v_izobilnenskom_rayone_v_dtp_pogib_voditel_legkovogo_avtomobilya_100801.html