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21 февраля 2017 г.

В Изобильненском районе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Авария в Изобильненском районе

20 февраля в 19 часов на 291-м километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомашины «Лада Калина» не выдержал безопасную дистанцию от движущегося впереди «КамАЗа» и столкнулся с ним, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. На месте умер 59-летний водитель легковушки, житель села Московского. А у «КамАЗа» были технические неисправности – не работали внешние световые приборы, изменения были внесены в конструкцию автомашины, с ними эксплуатация запрещена.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/v_izobilnenskom_rayone_v_dtp_pogib_voditel_legkovogo_avtomobilya_100801.html
Фотография к статье В Изобильненском районе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля
Авария в Изобильненском районе
Авария в Изобильненском районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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