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21 февраля 2017 г.

В Арзгирском районе в результате наезда на дерево погибли два человека

Столкновение с деревом в Арзгирском районе

20 февраля в 16 часов 30 минут на автодороге «Буденновск – Арзгир» водитель автомашины «Москвич» не справился с управлением, съехал на обочину и налетел на дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель и пассажир – оба жители села Арзгир – скончались на месте ЧП. «Москвич» восстановлению не подлежит. Водителю недавно исполнилось 19 лет, права он получил 3 месяца назад.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/v_arzgirskom_rayone_v_rezultate_naezda_na_derevo_pogibli_dva_che_100800.html
Фотография к статье В Арзгирском районе в результате наезда на дерево погибли два человека
Столкновение с деревом в Арзгирском районе
Столкновение с деревом в Арзгирском районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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