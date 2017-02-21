В Арзгирском районе в результате наезда на дерево погибли два человека

20 февраля в 16 часов 30 минут на автодороге «Буденновск – Арзгир» водитель автомашины «Москвич» не справился с управлением, съехал на обочину и налетел на дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель и пассажир – оба жители села Арзгир – скончались на месте ЧП. «Москвич» восстановлению не подлежит. Водителю недавно исполнилось 19 лет, права он получил 3 месяца назад.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/v_arzgirskom_rayone_v_rezultate_naezda_na_derevo_pogibli_dva_che_100800.html