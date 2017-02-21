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21 февраля 2017 г.

В Александровском районе прошла олимпиада «По дороге знаний»

На базе детского сада № 8 «Матрешка» села Александровского прошла районная олимпиада «По дороге знаний» среди воспитанников дошкольных учреждений. Дети демонстрировали знания, умения и таланты в номинациях «Загадочный мир природы», «Подумай, отгадай», «Грамотейка», «Занимательная математика». Победителями интеллектуального состязания стали воспитанники из МДОУ № 20 «Рябинушка» и МДОУ №2 «Юбилейный». Победителям вручены дипломы отдела образования, все участники олимпиады получили поощрительные призы.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170221/v_aleksandrovskom_rayone_proshla_olimpiada_po_doroge_znaniy_100765.html
Фотография к статье В Александровском районе прошла олимпиада «По дороге знаний»

Фото:архив администрации Александровского района
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