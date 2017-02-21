УМНИКи, победители научной конференции, получили награды в Ставрополе

21 февраля в Думе края в рамках программы молодежного конкурса «УМНИК» прошла церемония награждения победителей межрегиональной конференции «Инновационные идеи молодежи Северного Кавказа – развитию экономики России». Перед официальной частью молодые ученные представили свои проекты на выставке, которая вызвала большой интерес у представителей краевой власти. Председателя Думы СК Геннадия Ягубова заинтересовала разработка школьника Юрия Юрова, который предлагает новый подход в спасении людей во время пожара. Юный гений презентовал проект «Роботизированный коленчатый подъемник».

Позже, открывая торжество, Г.Ягубов поблагодарил руководителей школ, вузов, колледжей, техникумов без поддержки которых ребята не смогли бы добиться высоких результатов.

– В этом зале собрались самые талантливые, ищущие молодые люди, – начал он. – Знаю, что здесь есть даже начинающие ученые, которые мечтают спасти человечество. В ваших проектах большой потенциал.

С добрыми словами к умникам обратился и первый заместитель председателя правительства Иван Ковалев. Он поделился, что с большим удовольствием принимает участие в церемонии награждения, заметив, что управленцы сегодня в виду своей занятости, не могут мыслить так креативно, как молодежь. Но зато охотно поддерживают их инновационные идеи.

В завершение победители федерального и регионального «УМНИКА» из рук почетных гостей получили статуэтки и медали, а также специальные призы от руководителей региональных министерств.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/umniki_pobediteli_nauchnoy_konferentsii_poluchili_nagrady_v_stav_100805.html