Спасатели эвакуировали рыбаков, застрявших в оттаявшей грязи на Ставрополье

Из-за потепления спасателям пришлось эвакуировать рыбаков, увязших в оттаявшей степной грязи.

Вечером 20 февраля трое мужчин из села Дивного Апанасенковского района на автомобиле ВАЗ-2107 возвращались с уловом с озера Подманок-1. Но их машина плотно застряла в грязи. Сначала мужчины пытались толкать авто по степному бездорожью, но сил хватило только на 100 метров, и тогда рыбаки позвали на помощь спасателей. Пассовцы на НЕФАЗе добрались до степи, вытянули легковушку из колеи и отбуксировали к дороге.

Злую шутку сыграла оттепель – утром, когда рыбаки ехали по степной дороге к озеру, земля была подморожена и выдерживала вес автомобиля, а за день прогретый солнцем грунт превратился в вязкую субстанцию. По словам опытных спасателей, еще пару недель и даже внедорожники не смогут проехать по степной грязи. Поэтому рыбалка и охота ранней весной является небезопасным развлечением – можно надолго увязнуть на бездорожье.

http://www.stapravda.ru/20170221/spasateli_evakuirovali_rybakov_zastryavshikh_v_ottayavshey_gryaz_100803.html