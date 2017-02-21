Шахматный турнир памяти ветерана спорта С. Сагирова провели в селе Александровском

В селе Александровском был проведен традиционный февральский шахматный турнир, посвященный памяти ветерана спорта С. Сагирова. В нем участвовали сильнейшие шахматисты не только Александровского, но и соседних районов.

Победителем турнира стал Николай Комаров из Александровского, серебряным призером — Игорь Фиронов из села Круглолесского, а бронзовым — Эдуард Месрапян, также представитель Александровского.

http://www.stapravda.ru/20170221/shakhmatnyy_turnir_pamyati_veterana_sporta_s_sagirova_proveli_v__100804.html