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21 февраля 2017 г.

Шахматный турнир памяти ветерана спорта С. Сагирова провели в селе Александровском

В селе Александровском был проведен традиционный февральский шахматный турнир, посвященный памяти ветерана спорта С. Сагирова. В нем участвовали сильнейшие шахматисты не только Александровского, но и соседних районов.

Победителем турнира стал Николай Комаров из Александровского, серебряным призером — Игорь Фиронов из села Круглолесского, а бронзовым — Эдуард Месрапян, также представитель Александровского.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20170221/shakhmatnyy_turnir_pamyati_veterana_sporta_s_sagirova_proveli_v__100804.html
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