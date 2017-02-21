«Ростелеком» на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии модернизировал сеть передачи данных

«Ростелеком» модернизировал оборудование на оптоволоконной сети, входящей в состав мультисервисной сети передачи данных Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Заменили более 2300 устаревших коммутаторов на новые, более высокопроизводительные. Уже сегодня преимущества модернизации смогли оценить свыше 35 тысяч абонентов в Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Минеральных водах, Новопавловске и станице Ессентукской. В ближайшее время и другие населённые пункты региона пополнят этот список.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Сегодня всё больше людей активно используют сервисы на базе IP-технологий, доступ в сеть требует большей скорости и объёма хранения данных. Работы по модернизации сети мы проводим за счёт собственных инвестиционных средств компании. Вводя новое оборудование в эксплуатацию, мы учитываем возможность увеличения абонентской базы, при этом сохраняя высокое качество услуг. Развивая сеть, мы интегрируем новые технологии и предлагаем пользователям новые сервисы».

Установленные коммутаторы позволяют повысить скорость выхода в сеть, улучшить качество сигнала «Интерактивного телевидения» от «Ростелекома», усовершенствовать политику безопасности работы сети ETTH («оптика в дом»). Отличительной особенностью также является поддержка технологии энергосбережения, что позволяет сэкономить до 30% электроэнергии в период эксплуатации.

Кроме этого, данное оборудование является одним из лучших решений для интернет-провайдеров, которое позволяет осуществлять контроль доступа к ресурсам, а также вести учет расходуемого трафика и других статистических параметров.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20170221/rostelekom_na_stavropole_i_v_karachaevocherkessii_moderniziroval_100784.html