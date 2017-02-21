Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
21 февраля 2017 г.

Пьяный водитель в Минеральных Водах наехал на автомобиль ДПС

В Минеральных Водах нетрезвый водитель совершил ДТП с патрульным автомобилем ГИБДД. ЧП произошло 18 февраля около полуночи на улице 22-го Партсъезда. Наряд ДПС попытался остановить автомобиль «Мазда», водитель на требования инспекторов не отреагировал и продолжил движение. Проехав несколько метров, машина стала, а потом неожиданно поехала назад и столкнулась со стоящей «патрулькой». Позже выяснилось, что водитель хотел поменяться местами с пассажиркой, девушка задела ногой рычаг коробки передач, и авто покатилось назад. Пострадавших в этом ДТП нет, автомобилям причинен материальный вред. На автолюбителя, 29-летнего жителя Минеральных Вод, составлен административный материал за отказ от прохождения медосвидетельствования. Это уже второе его подобное прегрешение. Помимо штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав, водителю придется возместить стоимость ремонта полицейского автомобиля, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/pyanyy_voditel_v_mineralnykh_vodakh_naekhal_na_avtomobil_dps_100798.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Происшествия
В Изобильненском районе в ДТП погиб водитель легкового автомобиля
Спасатели эвакуировали рыбаков, застрявших в оттаявшей грязи на Ставрополье
В Ставрополе «Лада Гранта» сбила 78-летнего пенсионера
В Арзгирском районе в результате наезда на дерево погибли два человека
Пьяный водитель в Минеральных Водах наехал на автомобиль ДПС
Минераловодский район
На сокращении чиновников в Минводах сэкономили 21 миллион рублей
Реформа на Ставрополье: как живет Минераловодский городской округ
В Минераловодском городском округе мать вынесла из огня двоих детей
В Бештаугорском заказнике поймали браконьеров, охотившихся на дикого кабана
Самолет авиакомпании «РОССИЯ» получил имя «Минеральные Воды»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!