Пьяный водитель в Минеральных Водах наехал на автомобиль ДПС

В Минеральных Водах нетрезвый водитель совершил ДТП с патрульным автомобилем ГИБДД. ЧП произошло 18 февраля около полуночи на улице 22-го Партсъезда. Наряд ДПС попытался остановить автомобиль «Мазда», водитель на требования инспекторов не отреагировал и продолжил движение. Проехав несколько метров, машина стала, а потом неожиданно поехала назад и столкнулась со стоящей «патрулькой». Позже выяснилось, что водитель хотел поменяться местами с пассажиркой, девушка задела ногой рычаг коробки передач, и авто покатилось назад. Пострадавших в этом ДТП нет, автомобилям причинен материальный вред. На автолюбителя, 29-летнего жителя Минеральных Вод, составлен административный материал за отказ от прохождения медосвидетельствования. Это уже второе его подобное прегрешение. Помимо штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав, водителю придется возместить стоимость ремонта полицейского автомобиля, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/pyanyy_voditel_v_mineralnykh_vodakh_naekhal_na_avtomobil_dps_100798.html