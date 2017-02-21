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21 февраля 2017 г.

Психиатры Ставропольского края подвели итоги работы за год

Главный психиатр СК и СКФО Олег Боев

На заседании ассоциации психиатров, которое прошло в краевой психбольнице №1, подвели итоги работы службы за прошлый год. Открыл встречу главный психиатр СК и СКФО Олег Боев. Он отметил, что сегодня в регионе действуют 1836 стационарных коек (из них 1000 – в Ставрополе) и 666 коек дневного стационара. Общая заболеваемость психическими заболеваниями составляет 2401 на 100 тысяч населения – этот показатель держится в рамках среднестатистического по стране.

В прошлом году количество взрослых инвалидов выросло на 2,7 процента, а детей-инвалидов стало больше на 14 процентов. Впервые признаны инвалидами в большей степени люди с диагнозом «умственная отсталость», на втором месте шизофрения.

Увеличилось количество людей, совершивших правонарушение и направляемых судами на принудительное лечение, продолжил он:

– За последние два года число таких пациентов выросло до 45 процентов. Если раньше их было 120, то сейчас почти 180.

Также главный психиатр отметил достижения психиатрической службы в 2016 году: сайт Ставропольской психиатрической больницы №1 вошел в десятку лучших сайтов медицинских организаций по стране, служба «Телефон доверия» – в реестр «100 лучших товаров России», больница выиграла Всероссийский конкурс «За подвижничество в области психического здоровья» на лучшее медучреждение психиатрического профиля в номинации «Психообразование».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/psikhiatry_stavropolskogo_kraya_podveli_itogi_raboty_za_god_100785.html
Фотография к статье Психиатры Ставропольского края подвели итоги работы за год
Главный психиатр СК и СКФО Олег Боев
Главный психиатр СК и СКФО Олег Боев
Фото: пресс-служба ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1»
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