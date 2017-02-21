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21 февраля 2017 г.

Операция «Нетрезвый водитель» начинается на Ставрополье 22 февраля

Акция «Нетрезвый водитель»

В связи с участившимися случаями извлечения из транспортного потока нетрезвых граждан за рулем, а также приближающимися праздниками, с 22 по 26 февраля на Ставрополье пройдет широкомасштабная операция «Нетрезвый водитель», в рамках которой рейды будут проведены по всей территории региона, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/operatsiya_netrezvyy_voditel_nachinaetsya_na_stavropole_22_fevra_100799.html
Фотография к статье Операция «Нетрезвый водитель» начинается на Ставрополье 22 февраля
Акция «Нетрезвый водитель»
Акция «Нетрезвый водитель»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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Операция «Нетрезвый водитель» начинается на Ставрополье 22 февраля
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