Операция «Нетрезвый водитель» начинается на Ставрополье 22 февраля

В связи с участившимися случаями извлечения из транспортного потока нетрезвых граждан за рулем, а также приближающимися праздниками, с 22 по 26 февраля на Ставрополье пройдет широкомасштабная операция «Нетрезвый водитель», в рамках которой рейды будут проведены по всей территории региона, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/operatsiya_netrezvyy_voditel_nachinaetsya_na_stavropole_22_fevra_100799.html