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21 февраля 2017 г.
Откроем новый завод / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

На Ставрополье планируют открытие завода по производству прицепной техники

Состоялось заседание координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции региона, которое провел заместитель председателя правительства СК – министр экономического развития Андрей Мурга.

Обсуждались вопросы строительства завода по производству прицепной техники для грузового автотранспорта, который реализует компания «Ставприцеп-инвест», сообщили в минэкономразвития. Он станет резидентом регионального индустриального парка «Северо-Западный» в краевом центре. Планируется выпускать три модели прицепов и их модификаций, всего 720 единиц в год. Общая стоимость проекта 107 млн рублей.

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170221/na_stavropole_planiruyut_otkrytie_zavoda_po_proizvodstvu_pritsep_100768.html
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