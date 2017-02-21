На Ставрополье планируют открытие завода по производству прицепной техники

Откроем новый завод / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

Состоялось заседание координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции региона, которое провел заместитель председателя правительства СК – министр экономического развития Андрей Мурга.

Обсуждались вопросы строительства завода по производству прицепной техники для грузового автотранспорта, который реализует компания «Ставприцеп-инвест», сообщили в минэкономразвития. Он станет резидентом регионального индустриального парка «Северо-Западный» в краевом центре. Планируется выпускать три модели прицепов и их модификаций, всего 720 единиц в год. Общая стоимость проекта 107 млн рублей.

http://www.stapravda.ru/20170221/na_stavropole_planiruyut_otkrytie_zavoda_po_proizvodstvu_pritsep_100768.html