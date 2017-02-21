На Ставрополье дошкольники постигают «Сложности перехода» на 3-D макетах местности
В рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» в детских садах Ставрополя и Буденновска сотрудники Госавтоинспекции проводят игровые занятия по ПДД, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Необычно то, что ребятишки постигают основы безопасного поведения с помощью... трехмерных макетов местности. Их делают родители воспитанников: здесь есть здание детского сада, инфрастуктура, дорожные знаки и разметка — все, что нужно, чтобы познать «сложностям перехода».
Трехмерные макеты местности уже используются в Буденновском, Красногвардейском, Предгорном и Петровском районах.
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю