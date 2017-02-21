На Ставрополье дошкольники постигают «Сложности перехода» на 3-D макетах местности

В рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» в детских садах Ставрополя и Буденновска сотрудники Госавтоинспекции проводят игровые занятия по ПДД, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Необычно то, что ребятишки постигают основы безопасного поведения с помощью... трехмерных макетов местности. Их делают родители воспитанников: здесь есть здание детского сада, инфрастуктура, дорожные знаки и разметка — все, что нужно, чтобы познать «сложностям перехода».

Трехмерные макеты местности уже используются в Буденновском, Красногвардейском, Предгорном и Петровском районах.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/na_stavropole_doshkolniki_postigayut_slozhnosti_perekhoda_na_3d__100766.html