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21 февраля 2017 г.

На сокращении чиновников в Минводах сэкономили 21 миллион рублей

В Минеральных Водах прошло расширенное заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края».

Открыл и вел мероприятие председатель ассоциации – глава администрации Грачевского муниципального района Владимир Кухарев. С основным докладом выступил глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев, поделившийся с коллегами опытом работы. Он сообщил, что в результате объединения города и района численность штатных работников органов местного самоуправления сократилась с 534 до 407 человек. Таким образом удалось сэкономить более 21 миллиона рублей. Их направили на решение застарелых социальных проблем населенных пунктов округа. Сейчас в Минераловодском совете всего 40 депутатов, и работа каждого как на ладони. Время исполнения депутатских наказов сократилось в разы. Руководитель Анджиевского территориального отдела по работе с населением Любовь Асыченко отметила, что благодаря объединению в городской округ, в поселке наконец-то открыли начальную школу, отреставрировали памятники, десятки семей переселили из аварийного жилья.

Резюмируя выступления минераловодцев, начальник управления по региональной политике аппарата ПСК Сергей Тарасов отметил: «Первопроходцам во все времена было трудно. Зато теперь у вас есть замечательные собственные наработки – так сказать, готовая инструкция для остальных муниципалитетов».

Представители муниципальных образований края задали выступавшим много вопросов, касавшихся в основном оказания муниципальных услуг населению.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170221/na_sokraschenii_chinovnikov_v_minvodakh_sekonomili_21_million_ru_100719.html
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