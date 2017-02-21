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21 февраля 2017 г.
Митрополит Кирилл во Франции / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проводит научную конференцию в Париже

В Париже под руководством председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла проходит II Международная научно-практическая конференция «Казачье зарубежье. 1917 – 2017: уроки столетия». Ее участниками стали более 100 человек из России, Франции, Германии, Швейцарии, Чехии, Дании, Эстонии, Ирана. Форум объединил потомков казаков, представителей современных казачьих обществ и ассоциаций, общественных и политических деятелей. Темы дискуссии: казачество в революционных событиях и Гражданской войне в России, в вынужденной эмиграции, феномен понятия «Русское зарубежье».

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/mitropolit_stavropolskiy_i_nevinnomysskiy_kirill_provodit_nauchn_100776.html
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