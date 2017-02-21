Краевой турнир по дзюдо «За мир на Северном Кавказе» провели в Кисловодске

Более ста перспективных молодых дзюдоистов из Ставропольского края, Северной Осетии – Алании, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в минувшие выходные померились силами в спортивном зале «Модуль» Кисловодского государственного училища олимпийского резерва.

Открытый краевой турнир по дзюдо среди юниоров в канун Дня защитника Отечества в Кисловодске проходит уже третий год. Как пояснил главный судья соревнований, судья всероссийской категории Геннадий Батчаев, этот турнир включен в официальный календарь минспорта СК, поэтому к турниру допустили спортсменов, имеющих квалификацию не ниже первого взрослого разряда.

Прежде чем начались жаркие схватки, организаторы устроили мастер-класс для самых юных дзюдоистов. Мастера спорта Аскерби Гербеков и Биаслан Блимготов показали ребятам свои коронные приемы. А затем каждый на своей половине спортзала провел с ребятишками полноценную тренировку, непосредственно юниоры померились силами на татами, это были рейтинговые соревнования.

Молодые спортсмены продемонстрировали настоящее дзюдо, где присутствовали стремительность и буря эмоций, которые, однако же, не выплескивались за рамки этикета.

Победители были определены в восьми весовых категориях. Из наших спортсменов первенствовали кисловодчанин Шамиль Хабибов (до 66 кг) и Магомед Сусулов из Михайловска (до 90 кг).

Геннадий Батчаев говорит, что в последнее время дзюдо в СКФО, как и по всей стране, успешно развивается. Этому способствуют и пример главы государства, увлекающего этим видом спорта, и строительство новых борцовских залов, и активность федеральной и региональных федераций дзюдо.

– Само по себе дзюдо – красивый, технически сложный и при этом не очень травмоопасный вид спорта. Плюс традиционные форма, этикет. Это привлекает в секции дзюдо все больше юношей и девушек.

http://www.stapravda.ru/20170221/kraevoy_turnir_po_dzyudo_za_mir_na_severnom_kavkaze_proveli_v_ki_100721.html