Контракт на ремонт дорог в Георгиевске продлили не глядя на закон

Георгиевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения контракта по ремонту дорог и объектов дорожной сети в зимнее время года. В ходе проверки установлено, что по результатам электронного аукциона 20 октября 2016 года управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевска и ПСК «Георгиевскдорстрой» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по улицам Ленина и Лермонтова. Цена контракта немалая – 44 055 458 рублей. Через два месяца было заключено дополнительное соглашение к контракту, изменяющее сроки и условия выполнения работ. Действующим законодательством такие изменения не допускаются. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города за изменение условий контракта, оно было направлено в Управление ФАС по краю. По результатам рассмотрения должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей, отметили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/kontrakt_na_remont_dorog_v_georgievske_prodlili_ne_glyadya_na_za_100767.html