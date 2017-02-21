«Хеннеси ХО» приглянулся вору из Ставрополя

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело по обвинению в нескольких кражах любителя дармового коньяка. В октябре прошлого года он украл из гипермаркета Ставрополя бутылку дорогого французского коньяка «Хеннеси ХО», а во второй раз при попытке вынести такой же напиток его задержали сотрудники охраны магазина. «Гурману» грозит лишение свободы на срок до 2 лет, отметили в прокуратуре Промышленного района.

http://www.stapravda.ru/20170221/khennesi_kho_priglyanulsya_voru_iz_stavropolya_100818.html