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21 февраля 2017 г.
Кадеты победили наставников / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

Кадеты и сотрудники СКР соревновались в разных видах спорта в Ставрополе

В краевом управлении СКР прошли командные эстафетные соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее», приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества.

Традиционно состязания среди молодых сотрудников и учащихся профильных кадетских классов СКР гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Ядрова проводятся по разным видам спорта. Например, на военизированном этапе игрокам пришлось поднимать гирю, в противогазе собирать и разбирать автомат, взбираться по канату.

Победила команда кадетов, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/kadety_i_sotrudniki_skr_sorevnovalis_v_raznykh_vidakh_sporta_v_s_100731.html
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