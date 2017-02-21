Кадеты и сотрудники СКР соревновались в разных видах спорта в Ставрополе
В краевом управлении СКР прошли командные эстафетные соревнования «Быстрее. Выше. Сильнее», приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества.
Традиционно состязания среди молодых сотрудников и учащихся профильных кадетских классов СКР гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Ядрова проводятся по разным видам спорта. Например, на военизированном этапе игрокам пришлось поднимать гирю, в противогазе собирать и разбирать автомат, взбираться по канату.
Победила команда кадетов, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.