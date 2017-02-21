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Приоритеты следствия / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

Итоги работы следственного управления за 2016 год обсудили на Ставрополье

Заседание коллегии

Состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления СКР по краю. Его вел и. о. руководителя следкома генерал-майор юстиции Игорь Иванов. Он рассказал о достигнутых результатах в 2016 году и обозначил сегодняшние приоритеты.

И. Иванов констатировал, что в 2016 году в крае сохранилась тенденция к снижению уровня преступности. Число уменьшилось на 5 процентов, но превысило 34 тысячи. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось почти на 4 процента. Существенно, на 19 процентов, уменьшилось количество убийств, почти на 15 – изнасилований. Больше всего количество убийство выросло в Кировском, Левокумском районах и Ессентуках. А вот тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, чаще, чем раньше, наносят в Промышленном районе краевого центра. Наибольший рост изнасилований зафиксирован в Новоселицком районе.

Впрочем, есть и хорошие новости: на 1,4 процента увеличилась раскрываемость убийств, сейчас она составляет 84 процента. До 96 процентов выросла раскрываемость преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть; до 100 процентов – изнасилований. Усилиями следователей совместно с органами дознания раскрыто 126 убийств, 54 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 73 изнасилования.

На коллегии особо подчеркивалось: остается актуальной задача не только расследования преступлений, но и их предупреждения. По 2080 уголовным делам следователи внесли более 2 тысяч представлений в различные ведомства об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 270 должностных лиц.

В 2016 году в следственные органы поступило 307 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних (это на 38 процентов меньше, чем в предыдущем году). К счастью, всех нашли. В четырех случаях были возбуждены уголовные дела. Возбуждено и 255 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних, что на четверть больше, чем в 2015 году. Практически на треть выросло количество половых преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. И – внимание – в прошлом году было возбуждено 20 уголовных дел по фактам совершения преступлений в отношении детей родителями или близкими родственниками (в 2015 году – 14).

Были названы и другие актуальные для следователей темы и проблемы. Речь шла о противодействии терроризму и экстремизму, раскрытии преступлений прошлых лет, противодействии коррупции и т. д.

За год следственными подразделениями в суд направлено 1948 уголовных дел в отношении более 2000 обвиняемых. Размер материального ущерба по оконченным уголовным делам и материалам проверок о преступлениях всех категорий превысил полтора миллиарда рублей. Из них в ходе предварительного следствия возмещено более 231 миллиона.

В заседании коллегии принял участие прокурор края Анатолий Богданчиков.

В. АЛЕКСАНДРОВА , При содействии пресс-службы краевого управления СКР
http://www.stapravda.ru/20170221/itogi_raboty_sledstvennogo_upravleniya_za_2016_god_obsudili_na_s_100728.html
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Заседание коллегии
Заседание коллегии
Фото:пресс-служба краевого управления СКР
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