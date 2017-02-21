Итоги работы следственного управления за 2016 год обсудили на Ставрополье

Приоритеты следствия / «Ставропольская правда» от 21 февраля 2017 г.

Состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления СКР по краю. Его вел и. о. руководителя следкома генерал-майор юстиции Игорь Иванов. Он рассказал о достигнутых результатах в 2016 году и обозначил сегодняшние приоритеты.

И. Иванов констатировал, что в 2016 году в крае сохранилась тенденция к снижению уровня преступности. Число уменьшилось на 5 процентов, но превысило 34 тысячи. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось почти на 4 процента. Существенно, на 19 процентов, уменьшилось количество убийств, почти на 15 – изнасилований. Больше всего количество убийство выросло в Кировском, Левокумском районах и Ессентуках. А вот тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, чаще, чем раньше, наносят в Промышленном районе краевого центра. Наибольший рост изнасилований зафиксирован в Новоселицком районе.

Впрочем, есть и хорошие новости: на 1,4 процента увеличилась раскрываемость убийств, сейчас она составляет 84 процента. До 96 процентов выросла раскрываемость преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть; до 100 процентов – изнасилований. Усилиями следователей совместно с органами дознания раскрыто 126 убийств, 54 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 73 изнасилования.

На коллегии особо подчеркивалось: остается актуальной задача не только расследования преступлений, но и их предупреждения. По 2080 уголовным делам следователи внесли более 2 тысяч представлений в различные ведомства об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 270 должностных лиц.

В 2016 году в следственные органы поступило 307 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних (это на 38 процентов меньше, чем в предыдущем году). К счастью, всех нашли. В четырех случаях были возбуждены уголовные дела. Возбуждено и 255 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних, что на четверть больше, чем в 2015 году. Практически на треть выросло количество половых преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. И – внимание – в прошлом году было возбуждено 20 уголовных дел по фактам совершения преступлений в отношении детей родителями или близкими родственниками (в 2015 году – 14).

Были названы и другие актуальные для следователей темы и проблемы. Речь шла о противодействии терроризму и экстремизму, раскрытии преступлений прошлых лет, противодействии коррупции и т. д.

За год следственными подразделениями в суд направлено 1948 уголовных дел в отношении более 2000 обвиняемых. Размер материального ущерба по оконченным уголовным делам и материалам проверок о преступлениях всех категорий превысил полтора миллиарда рублей. Из них в ходе предварительного следствия возмещено более 231 миллиона.

В заседании коллегии принял участие прокурор края Анатолий Богданчиков.

В. АЛЕКСАНДРОВА , При содействии пресс-службы краевого управления СКР

http://www.stapravda.ru/20170221/itogi_raboty_sledstvennogo_upravleniya_za_2016_god_obsudili_na_s_100728.html