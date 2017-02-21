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21 февраля 2017 г.

Экс-глава сельсовета в Нефтекумском районе осужден за растрату

В суде Нефтекумского района рассмотрено уголовное дело в отношении экс-главы Махмуд-Мектебского сельсовета Нефтекумского района Б. Эсбергенова. Он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». С декабря 2014 года по июнь 2015 года Эсбергенов незаконно передал третьим лицам уличные светильники «Omega 20-S», купленные администрацией муниципалитета для модернизации и реконструкции системы уличного освещения. Второй эпизод: в декабре 2014 года он присвоил новый траншеекопатель-грунторез-2085, купленный администрацией для благоустройства территории. Общий ущерб сельсовету – 593 тысячи рублей. В ходе предварительного расследования Эсбергенов возвратил администрации муниципалитета и траншеекопатель-грунторез-2085, и уличные светильники.

Суд признал экс-главу виновным и назначил ему наказание – штраф 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями, сообщили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/eksglava_selsoveta_v_neftekumskom_rayone_osuzhden_za_rastratu_100786.html
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