«Джеки»: отзыв о фильме с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди

Фильм чилийского режиссера Пабло Ларриана «Джеки», предпремьерный показ которого прошел в ставропольском кинотеатре «Октябрь», повествует о самом, быть может, ярком периоде жизни самой популярной женщины своего времени, первой леди Соединенных Штатов Америки начало шестидесятых годов XX века, супруге 35-го президента США Жаклин Кеннеди. Безусловной великолепной режиссерской находкой является то, что роль главной героини исполняет имеющая даже внешнюю схожесть с прототипом звездная актриса, обладательница «Оскара» за исполнение главной роли в фильме «Черный лебедь» Натали Портман.

О трагических событиях ноября 1963-го написаны десятки книг и снято немало кинолент, но огромный интерес к ее жизни и непростой судьбе не иссякает и более полувека спустя. Авторы ленты взяли на себя смелость в жанре художественного повествования воспроизвести трагический момент американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе и последовавшие за ним несколько дней, показав события от имени самой Жаклин. Для всего мира она мужественно держала марку. Но что на самом деле пережила эта женщина?

Режиссер сознательно отказался от жанра байопика (т. н. «биографической картинки», от англ. biopic — biographical picture) и создал душещипательную историю о Джеки Кеннеди, пытающейся осознать, что ее ждет в будущем, и, что самое сложное, вынужденной разделить собственное горе с миллионами других людей. Как полагают сведущие люди, без роскошной игры Натали Портман, которой удалась тонко отшлифованная и многоуровневая трактовка образа Жаклин Кеннеди, фильм многое бы потерял.

Брак Жаклин и Джона продолжался десять лет, три из которых она была первой леди. Супруга активно поддерживала мужа в его политической карьере, как сейчас бы сказали, была грамотным пиарщиком. Во многом благодаря ее молодости, энергии и темпераменту, честности и открытости сенатор Кеннеди выиграл президентскую избирательную кампанию. Она неутомимо переделывала интерьер Белого дома, организовывала приемы, приглашая в резиденцию президента не только политиков и дипломатов, как это было общепринято, но и людей творческих: художников и писателей, музыкантов и актеров, что было внове.

Став первой леди, Джеки мгновенно превратилась в икону стиля. В то время ее стилистом был модельер Олег Кассини, одевавший многих голливудских звезд. Персонально для Жаклин он создал гардероб из моделей ведущих американских брендов, ставший впоследствии известным как «стиль Джеки». Имя Жаклин Кеннеди до сих пор является синонимом совершенства, аристократичных манер, абсолютного вкуса, элегантности, шарма и изысканности.

К слову, французский президент Шарль де Голль во время своего посещения США заявил, что единственное, что он привез бы домой из Америки — это миссис Кеннеди. А советский лидер Никита Хрущев назвал Жаклин самой элегантной женщиной и пообещал прислать щенков знаменитой собаки, побывавшей в космосе. К слову, прислал.

Исполнительница главной роли Натали Портман призналась, что до фильма ее представление о Джеки было весьма поверхностным. Было общепринятое восприятие ее как стильной и элегантной женщины. Но актриса никогда не задумывалась, какие эмоции ее героиня переживала, о ее наследии, о ее вкладе в историю. И добавила, что она благодарна режиссеру, который вдохновил ее своим упорным стремлением докопаться до человеческой сути героини, увидеть в ней именно человека.

Режиссер с богатым творческим воображением также поведал, что не ставил перед собой цель создать фильм абсолютно исторически достоверным. Но и документально точных моментов в фильме достаточно, к примеру, архивная хроника экскурсии по Белому дому.

За честность и пронзительность критики считают «Джеки» одной из главных картин наградного сезона, а Портман — за воплощение на экране «иконы стиля» — главной претенденткой на все существующие номинации.

http://www.stapravda.ru/20170221/dzheki_otzyv_o_filme_s_natali_portman_v_roli_zhaklin_kennedi_100823.html