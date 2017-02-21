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21 февраля 2017 г.

Ансамбли «Ставрополье» и «Родник» вместе выступят в театре драмы им. М.Ю. Лермонтова

Государственный казачий ансамбль песни и танца  «Ставрополье»  продолжает традиции совместных концертов с профессиональными коллективами Юга России. В следующий понедельник, 27 февраля, на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова состоится выступление «Ставрополья» и Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» из Краснодара. Новая программа «Родника» «Напевы разные – душа одна» обещает стать ярким творческим подарком прославленного коллектива Кубани ценителям русской культуры. Ансамбль «Ставрополье» представит лучшие номера своего богатого репертуара, вобравшего уникальное фольклорное наследие казаков Юга России, – зажигательные эффектные танцы, походные, строевые и шуточные казачьи песни.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170221/ansamblistavropolei_rodnik_vmeste_vystupyat_v_teatre_dramy_im_my_100759.html
Фотография к статье Ансамбли «Ставрополье» и «Родник» вместе выступят в театре драмы им. М.Ю. Лермонтова
Выступает Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»
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