Александровский межрайонный следственный отдел стал назван лучшим

В краевом управлении СКР подведены итоги традиционного конкурса на звание «Лучший следственный отдел». Диплом победителя по итогам работы в 2016 году получил руководитель Александровского межрайонного следственного отдела Роман Сиротин. На втором месте второй год подряд коллектив следственного отдела по Невинномысску. Третье место присуждено Ипатовскому межрайонному следственному отделу, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170221/aleksandrovskiy_mezhrayonnyy_sledstvennyy_otdel_stal_nazvan_luch_100774.html