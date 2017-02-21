4 уголовных дела в защиту обманутых дольщиков заведены на Ставрополье

21 февраля в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось совещание по профилактике нарушений в сфере долевого строительства.

Как отметил глава региона, сегодня в крае насчитывается больше одной тысячи обманутых дольщиков: это уже тот тревожный порог, который требует особых мер. В крае заведено четыре уголовных дела в отношении недобросовестных застройщиков, решивших нажиться на чужих деньгах. Самое главное сегодня – этот снежный ком, катящейся с горы и грозящий увеличить число пострадавших в сфере долевого строительства, остановить. Среди отличившихся в плохом смысле этого слова уже пять строительных фирм. Это «Интеррос», «АртстройТехно» и другие. Губернатор убеждён, что этих жуликов непременно надо поймать за руку и остановить, все виновные должны понести заслуженное наказание.

Совещание проходило в закрытом режиме. Прессу, увы, попросили из зала буквально через две минуты после вступительного слова губернатора. Судя по составу приглашённых – прокурор края Анатолий Богданчиков, начальник ГУ МВД РФ по СК Александр Олдак, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по СК Евгений Шаповалов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР Юрий Ляшенко, – за дело взялись всерьез. Названия должностей уже впечатляют. Будем ждать судебного продолжения заведенных дел против застройщиков, не желающих отвечать перед обманутым людьми.

http://www.stapravda.ru/20170221/4_ugolovnykh_dela_v_zaschitu_obmanutykh_dolschikov_zavedeny_na_s_100808.html