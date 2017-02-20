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20 февраля 2017 г.

Закупки «Ростелекома» у малого и среднего бизнеса в 2016 году составили 81,7 млрд рублей

ПАО «Ростелеком»

Объем закупок по заключенным договорам с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2016 году составил 81,7 млрд руб., из них объем договоров по специальным закупкам у субъектов МСП составил 24,2 млрд руб.

По итогам 2016 года доля договоров с контрагентами МСП составила 59%, а доля договоров по специальным закупкам у МСП – 17,5%. Специальные закупки проводятся только среди субъектов МСП и представляют собой ограниченный круг закупок, по определенным кодам в перечне ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности»).

«Ростелеком» последовательно повышает прозрачность закупок и расширяет круг участников закупок, в том числе и с помощью малых и средних предприятий. В частности, в 2016 году «Ростелеком» максимально снизил количество предоставляемых документов в составе заявки на закупку. Тем самым, мы облегчили процедуру подготовки заявки для участников закупки – говорит директор по закупкам «Ростелекома» Евгений Гайдуков. – В компании действует «горячая линия» по закупкам, организована оперативная обратная связь. Создан информационный раздел на сайте «Ростелекома», посвященный особенностям закупок для малого и среднего бизнеса, а также мерам поддержки, которые оказываются таким предприятиям».

Реализация инициатив по совершенствованию закупочных процедур позволила «Ростелекому» существенно повысить долю участия субъектов МСП в закупках компании, а также улучшить финансовые показатели закупок. В частности, доля закупок у малого и среднего бизнеса, в которых приняло участие 4 и более компании, составила 64%. Средний размер экономии на закупках для малого и среднего бизнеса составил 28% от начальной цены.

«Ростелеком» и Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) запланировали проведение серии обучающих семинаров для субъектов МСП по вопросам участия в закупках «Ростелекома». Цель семинаров – информирование малого и среднего бизнеса о действующих программах поддержки субъектов МСП, а также расширение участия субъектов МСП в закупках ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (также – Постановление), обязан исполнять установленные нормативы в отношении годового объема закупок у субъектов МСП. Нормативы на 2016 год составили:

Доля договоров с контрагентом МСП = не менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиком по результату закупок.

Доля прямых «спецзакупок» у МСП = не менее 10% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиком по результату закупок.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170220/zakupki_rostelekoma_u_malogo_i_srednego_biznesa_v_2016_godu_sost_100740.html
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