За состояние квартирного счетчика несет ответственность только собственник жилья

Фото: из архива газеты «СП»

Несмотря на то, что для многих из нас индивидуальные приборы учета электроэнергии и воды уже давно вошли в обиход, еще не все окончательно смирились с тем, что квартирные счетчики – это зона ответственности исключительно владельца квадратных метров. Все нюансы нам поясняет руководитель Ставропольского городского расчетного центра С. ФОМИНА.

- Светлана Васильевна, давайте объясним распространенную ситуацию. Человек получает очередной квиток и видит, что за использованные в минувшем месяце киловатт-часы и кубометры ему вдруг предстоит заплатить по нормативам. Почему?

- В очередной раз напомню, что при наличии индивидуальных приборов учета их показания нужно снимать и передавать для расчетов ежемесячно – строго в отведенные даты. Если же вы не передали данные вовремя, либо приборы учета, которыми оснащено ваше жилье, вышли из строя (таковыми они считаются, когда истекмежповерочный интервал), то расчеты не будут соответствовать факту реального потребления вашей семьей, например, электроэнергии или воды.

Законодательством для таких случаев предусмотрено, что расход ресурсов при выставлении платежного документа будет определяться на основании среднемесячного потребления за период не менее полугода (хотя если прибор учета проработал меньше этого срока, то берется фактический срок его действия, но не менее 3 месяцев). В случае если потребитель «молчит» более трех месяцев подряд, ежемесячный расчет с четвертого месяца отсутствия показаний приборов учета основывается на утвержденных в регионе соответствующих нормативах потребления с применением повышающих коэффициентов.

Возвращаться к расчетам на основе реальных показаний счетчиков, безусловно, нужно. Корректировка объемов потребления коммунальных ресурсов будет произведена на основании показаний прибора учета в конце того расчетного периода, в котором они сообщены.

Отмечу также, что аналогичный сценарий расчетов «не по факту» ожидает и тех, кто отказал представителям исполнителя коммунальной услуги в допуске в помещение для проверки состояния приборов учета и достоверности показаний. Отказ обязательно фиксируется в соответствующем акте, а плата за коммунальные услуги рассчитывается также исходя из среднемесячного потребления, но не более трех расчетных периодов. А далее будут применяться нормативы потребления, «утяжеленные» повышающими коэффициентами.

- Очевидно, что не поданные вовремя показания – вина забывчивого потребителя. А вот по поводу состояния счетчиков и срока их службы много вопросов. Но все они сводятся к главному – кто за этим должен следить?

- Здесь ответ лишь один: собственник помещения. Не нужно забывать, что и на потребителя коммунальных услуг законодательство накладывает ряд обязательств. Они четко прописаны в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 в последней редакции от 26.12.2016г.).

Там мы читаем, что потребитель обязан использовать коллективные и индивидуальные приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку. При этом собственником должны быть обеспечены оснащение счетчиками жилого или нежилого помещения, ввод их в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена. И если говорить, в частности, о поверке счетчиков, то за ее проведение он несет полную ответственность. Более того, потребителю нужно не только ее организовать, но также известить исполнителя коммунальной услуги о дате, а впоследствии направить ему копию документа, удостоверяющего результаты поверки индивидуального прибора учета.

Соответственно, абсолютно напрасно в адрес управляющих компаний, ТСЖ, а то и СГРЦ звучат претензии о том, что собственника якобы должны были предупредить об истекающих сроках эксплуатации счетчиков или даже хранить техдокументацию на его приборы.

- Тогда для лучшего понимания давайте уточним обязанности исполнителя коммунальных услуг по отношению к квартирным приборам учета.

- На этот вопрос нам также ответят упомянутые мной выше Правила предоставления коммунальных услуг. Согласно им, обязанности исполнителей сводятся в том числе к проведению проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, а также факта их наличия или отсутствия. Кроме того, в их компетенции – контроль достоверности предоставляемых потребителями показаний.

- Еще одна точка напряжения – применение повышающих коэффициентов. Мы уже уточнили, в каких случаях в расчетах возникают нормативы потребления коммунальных услуг. И отныне они всегда увеличиваются, так?

- Верно. Напомню, с 1 июля 2016 года расчет платы за электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение производится по нормативам потребления, установленным для конкретной категории жилого помещения, с учетом повышающего коэффициента. С этого года он составляет 1,5. В первую очередь это актуально для тех, кто так и не оборудовал свое жилье счетчиками. Но понятно, что та же участь ждет собственников жилья, в котором приборы неисправны или своевременно не прошли поверку, а также зафиксирован недопуск специалистов исполнителя коммунальной услуги для проверки состояния приборов и достоверности их показаний.

По данным СГРЦ, на конец января расчеты оплаты производились по нормативам и с учетом повышающих коэффициентов по холодной воде почти по 7 тысячам лицевых счетов в Ставрополе, по электроэнергии – по тысяче лицевых счетов. А количество счетчиков с истекшим сроком поверки по холодной воде составляет более чем 1,7 тысячи лицевых счетов.

Впрочем, потихоньку все же растут цифры по вводу новых приборов учета собственниками, до того платившим по нормативам. К примеру, только в январе счетчиков воды в Ставрополе стало на 500 больше.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170220/za_sostoyanie_kvartirnogo_schetchika_neset_otvetstvennost_tolko__100708.html