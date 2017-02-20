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20 февраля 2017 г.

В Железноводске «Скорой помощи» уступают дорогу дисциплинированно

В связи с нашумевшими случаями автохамства в других регионах страны по отношению к спецавтотранспорту «Скорой медицинской помощи», в городе-курорте Железноводске сотрудники администрации, медики и местные журналисты провели совместный рейд. Они намеревались выяснить уступают ли железноводчане и гости города-курорта дорогу машине «Скорой помощи».

Как показал эксперимент, проблемы с автохамтсвом в Железноводске нет. За двухчасовую поездку автомобилю с медиками все участники дорожного движения дисциплинировано уступали дорогу. По словам водителя автомобиля «Скорой помощи», у его спецавтомобиля и прежде проблем при движении по городу-курорту не возникало. Все опрошенные во время рейда автомобилисты говорили: «Не пропустить «Скорую помощь» – преступление, и каждый должен это осознавать».

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170220/v_zheleznovodske_skoroy_pomoschi_ustupayut_dorogu_distsiplinirov_100725.html
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