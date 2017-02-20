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20 февраля 2017 г.

В троллейбусном предприятии Ставрополя погасили задолженность по зарплате

Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие на предмет соблюдения Трудового кодекса РФ проверила прокуратура Промышленного района Ставрополя. И обнаружила задолженность по выплате зарплаты – более 7 миллионов 700 тысяч рублей. Именно столько не получили 422 работника предприятия, как и денежную компенсацию в связи с нарушением сроков выплаты.

Прокуратура внесла руководителю предприятия представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности Также было возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату заработной платы. В результате принятых мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_trolleybusnom_predpriyatii_stavropolya_pogasili_zadolzhennost__100741.html
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