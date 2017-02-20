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20 февраля 2017 г.

В Ставрополе регистрировать молодоженов будут в «Беседке счастья»

В краевом управлении ЗАГС сообщили, регион лидирует в Северо-Кавказском федеральном округе по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния. Многие услуги доступны в многофункциональных центрах, на порталах государственных и муниципальных услуг. Таким способом, например, будущие молодожены могут выбрать не только отдел ЗАГС, но также дату и время торжества.

Еще одна хорошая новость: в апреле распахнет свои двери Дворец бракосочетаний в Невинномысске, а в Ставрополе к началу свадебного сезона откроется «Беседка счастья», где будут проводиться торжественные регистрации союзов и рождения детей.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_stavropole_registrirovat_molodozhenov_budut_v_besedke_schastya_100722.html
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