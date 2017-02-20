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20 февраля 2017 г.

В Ставрополе под колеса автомашины попала 75-летняя женщина

В Ставрополе под колеса автомашины попала 75-летняя женщина

В Ставрополе 19 февраля около 17 часов водитель автомашины «ВАЗ-211440», выезжая со двора на проспект Ворошилова, сбил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 75-летняя женщина получила травмы. Водитель – 31-летний местный житель.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_stavropole_pod_kolesa_avtomashiny_popala_75letnyaya_zhenschina_100751.html
Фотография к статье В Ставрополе под колеса автомашины попала 75-летняя женщина
В Ставрополе под колеса автомашины попала 75-летняя женщина
В Ставрополе под колеса автомашины попала 75-летняя женщина
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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