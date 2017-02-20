В Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся

18 февраля в 18 часов 30 минут неизвестный водитель на неустановленной машине, двигаясь по улице Шоссейной поселка Демино, не справился с управлением и сбил пешехода, который параллельно шел по обочине, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 28-летний парень получил перелом голени и вывих плеча. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было. Водителя и автомашину ищут.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170220/v_shpakovskom_rayone_voditel_legkovogo_avtomobilya_sbil_peshekho_100753.html