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20 февраля 2017 г.

В Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся

В Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся

18 февраля в 18 часов 30 минут неизвестный водитель на неустановленной машине, двигаясь по улице Шоссейной поселка Демино, не справился с управлением и сбил пешехода, который параллельно шел по обочине, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 28-летний парень получил перелом голени и вывих плеча. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было. Водителя и автомашину ищут.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_shpakovskom_rayone_voditel_legkovogo_avtomobilya_sbil_peshekho_100753.html
Фотография к статье В Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся
В Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся
В Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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В Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся
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