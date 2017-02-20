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20 февраля 2017 г.

В селе Донская Балка приостановлена деятельность водопроводов

Петровский районный суд рассмотрел материал о нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде в отношении Муниципального унитарного предприятия «Ф.». Управление Роспотребнадзора по СК в рамках эпидемиологического расследования случаев заболевания туляремией среди жителей села Донская Балка, обнаружило, что МУП «Ф.» нарушает санитарно-эпидемиологические требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. Это, считают специалисты, свидетельствует о прямом посягательстве на благополучие населения, пользующегося водой из водопроводов села Донская Балка и хутор Веселый.

Суд признал МУП «Ф.» Дон-Балковского сельсовета виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности водопровода «Центральный» и «Нижний» села Донская Балка на 14 суток, сообщили в пресс-службе Петровского районного суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_sele_donskaya_balka_priostanovlena_deyatelnost_vodoprovodov_100769.html
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