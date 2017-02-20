В Предгорном районе водитель-лихач сбил пешехода

17 февраля около 23 часов на автодороге «Новопавловск – Зольская – Пятигорск» (территория Предгорного района) водитель автомобиля «ВАЗ-21099» ехал с небезопасной скоростью и сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги по ходу движения автомобиля, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 33-летний пешеход доставлен в ЦГБ Пятигорска. За рулем «ВАЗа» находился 33-летний житель станицы Зольской, который за последние 2 года за нарушение ПДД несколько раз привлекался к административной ответственности. Возмутило то, что водитель, не соблюдающий правила дорожного движения, на стеклах авто поместил «Памятку для сотрудника ДПС» с напоминаем о правилах общения с водителем.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170220/v_predgornom_rayone_voditellikhach_sbil_peshekhoda_100745.html