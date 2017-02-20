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20 февраля 2017 г.

В колонию Георгиевского района пытались перебросить 10 телефонов

Изъятые телефоны

19 февраля в половине четвертого утра сотрудники исправительной колонии № 4 (станица Александрийская Георгиевского района) увидели возле территории посторонних. Мужчина и женщина, пытавшиеся перебросить через ограждение сверток, были задержаны, сообщили в пресс-службе УФСИН России по краю. У злоумышленников (жители Благодарненского района) изъяли 10 мобильных телефонов.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_koloniyu_georgievskogo_rayona_pytalis_perebrosit_10_telefonov_100743.html
Фотография к статье В колонию Георгиевского района пытались перебросить 10 телефонов
Изъятые телефоны
Изъятые телефоны
Фото: пресс-служба УФСИН России по краю
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В колонию Георгиевского района пытались перебросить 10 телефонов
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