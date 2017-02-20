В Кисловодске пресечена деятельность наркопритона

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Кисловодску выяснили, что местный житель систематически предоставлял гражданам квартиру для изготовления и потребления наркотических средств. Во время обыска они нашли предметы и средства, подтверждающие это. Подозреваемый задержан под подписку о невыезде и уже сознался.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170220/v_kislovodske_presechena_deyatelnost_narkopritona_100771.html