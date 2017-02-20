Фотография к статье В Кисловодске пресечена деятельность наркопритона
В Кисловодске пресечена деятельность наркопритона
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Кисловодску выяснили, что местный житель систематически предоставлял гражданам квартиру для изготовления и потребления наркотических средств. Во время обыска они нашли предметы и средства, подтверждающие это. Подозреваемый задержан под подписку о невыезде и уже сознался.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_kislovodske_presechena_deyatelnost_narkopritona_100771.html
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Фото:пресс-служба ГУ МВД России по краю