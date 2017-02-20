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20 февраля 2017 г.

В Кисловодске главный следователь края Игорь Иванов провел выездной прием

Выездной прием граждан

Исполняющий обязанности руководителя краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, генерал-майор юстиции Игорь Иванов провел в Кисловодске выездной прием граждан. К главному следователю края пришли 25 человек из Георгиевска, Кисловодска, Железноводска, Ессентуков, Минеральных вод, Предгорного района. Поступило и три письменных обращения. Большая часть вопросов касались процессуальных решений по уголовным делам и материалам проверок. Все они получили ответы – в приеме приняли участие руководители и следователи следственных подразделений, чьи действия обжаловали граждане. А поручения, которые получили руководители, И. Иванов взял на личный контроль.

В частности, по его указанию в целях обеспечения уголовно-правовой защиты обратившейся к нему женщины-инвалида, возбуждено уголовное дело по факту халатных действий медицинских работников городской больницы Железноводска, которые не выявили у находившейся ранее на лечении заявительницы телесных повреждений и не провели должного лечения, в результате чего был причинен тяжкий вред ее здоровью.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_kislovodske_glavnyy_sledovatel_kraya_igor_ivanov_provel_vyezdn_100748.html
Фотография к статье В Кисловодске главный следователь края Игорь Иванов провел выездной прием
Выездной прием граждан
Выездной прием граждан
Фото:пресс-служба краевого управления СКР
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