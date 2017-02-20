Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
Возможна ли экологическая катастрофа в Ставрополе?
20 февраля 2017 г.

В Георгиевском районе в результате столкновения один водитель погиб, второй ранен

Столкновение в Георгиевском районе

19 февраля в 13 часов 30 минут на 308-м километре федеральной дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на встречку и влетел в «Ладу Приору», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Сттавропольскому краю.

Водитель «ВАЗа-21099», 67-летний житель Георгиевска, скончался на месте происшествия, 26-летнего водителя «Приоры» отвезли в больницу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_georgievskom_rayone_v_rezultate_stolknoveniya_odin_voditel_pog_100752.html
Фотография к статье В Георгиевском районе в результате столкновения один водитель погиб, второй ранен
Столкновение в Георгиевском районе
Столкновение в Георгиевском районе
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Происшествия
В Георгиевском районе в результате столкновения один водитель погиб, второй ранен
На Ставрополье у грузовика на ходу оторвалось колесо и влетело в «Волгу»
В Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил пешехода и скрылся
В Ставрополе под колеса автомашины попала 75-летняя женщина
В Предгорном районе водитель-лихач сбил пешехода
Георгиевский район
В колонию Георгиевского района пытались перебросить 10 телефонов
Бандиты в Георгиевске обокрали 7 пенсионеров
В Георгиевской колонии заключенные презентовали собственные изделия
Три автомобилиста попали в аварию в Георгиевском районе
В Георгиевском районе женщина накинулась с топором машину

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!