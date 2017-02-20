Фотография к статье В Георгиевском районе в результате столкновения один водитель погиб, второй ранен
В Георгиевском районе в результате столкновения один водитель погиб, второй ранен
19 февраля в 13 часов 30 минут на 308-м километре федеральной дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель автомобиля «ВАЗ-21099» выехал на встречку и влетел в «Ладу Приору», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Сттавропольскому краю.
Водитель «ВАЗа-21099», 67-летний житель Георгиевска, скончался на месте происшествия, 26-летнего водителя «Приоры» отвезли в больницу.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170220/v_georgievskom_rayone_v_rezultate_stolknoveniya_odin_voditel_pog_100752.html
Выбор читателей
Фото:отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю