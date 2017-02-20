В Георгиевске будут судить преступницу, расчленившую свою знакомую

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в убийстве, незаконном лишении свободы, мошенничестве и краже. 9 ноября 2015 года на рынке в Предгорном районе из-за личной неприязни обвиняемая заперла в торговом контейнере, работавшую продавщицей обуви 41-летнюю женщину, которая потеряла сознание из-за переутомления. Вечером узницу нашли и освободили сотрудники полиции.

Месяцем позже злоумышленница узнала о желании той же продавщицы получить водительское удостоверение и пообещала ей за 50 тысяч рублей оказать содействие в МРЭО ГИБДД Георгиевска. Через несколько дней женщина передала деньги. Еще один эпизод криминальных деяний связан с долгом: потерпевшая одолжила обвиняемой 1 миллион 500 тысяч рублей, которые она долгое время не возвращала. Чтобы покончить с долгом обвиняемая решила убить знакомую. Днем 22 декабря 2015 года преступница пригласила женщину в одно из домовладений Георгиевска, якобы для возврата долга. Но вместо этого ударила ее ножом в шею. Женщина умерла мгновенно. С трупа злоумышленница сняла ювелирные украшения и куртку, забрала деньги и мобильный телефон — стоиомостью более чем на 600 тысяч рублей. Тело погибшей обвиняемая расчленила, разложила по сумкам, часть которых выбросила в реку Подкумок, другую часть – спрятала в гараже.

Следствие пришло к выводу, что убийство женщина совершила не одна, подчеркнули в пресс-службе краевого управления СКР. Но пока соучастника установить не удалось. Материалы выделены в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170220/v_georgievske_budut_sudit_prestupnitsu_raschlenivshuyu_svoyu_zna_100747.html